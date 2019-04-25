Некуда деньги девать? Зеленский собрался потратить десятки миллионов на полную ерунду

25.04.2019 12:42

Для того, чтобы перенести с улицы Банковой Администрацию президента, может понадобиться не один десяток миллионов долларов. Об этом журналистам «Украинской правды» заявил экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив. «Речь идет о десятках миллионах долларов. Ведь нужно же построить новую инфраструктуру. Некоторые говорят, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек», - сказал он.

Согласно оценкам Шимкива, сам переезд можно организовать за год. Впрочем, он добавил, что вопрос денег остается актуальным, так как в бюджете средства на это не предусмотрены. Среди других трудностей при переезде администрации Шимкив назвал то, что АП нужно будет здание с большими залами для проведения встреч, места для архива с документами, библиотеки, кабинетов для 400 сотрудников. Еще в здание нужно установить спецоборудование, способное обезопасить главу государства от прослушки.

Вместе с тем, Шимкив указал на важность физической возможности попасть из АП в Кабинет Министров и Верховную Раду.

Источник : https://from-ua