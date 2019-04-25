Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Политолог рассказал о тяжелом будущем Порошенко при Зеленском

25.04.2019 12:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Политолог рассказал о тяжелом будущем Порошенко при Зеленском

В Украине много говорят о том, что после поражения на президентских выборах Петру Порошенко удастся стать главой правительства или парламента, но при этом никто не учитывает специфику украинской политики. 

Как информирует replyua.net со ссылкой на Украина.ру, такое мнение прозвучало от политолога Владимира Корнилова. «Сбитого летчика в Украине никогда не любили. Команде Владимира Зеленского нужно будет назначать козла отпущения. Первые полгода новая власть будет обвинять предшественников во всех бедах и проблемах», - подчеркнул политолог. Кроме того, Корнилов отметил, что против пока ещё действующего президента, а также против его людей в Украине будет возбуждено множество уголовных производств. Речь идет не только об обвинениях в коррупции в оборонной сфере. Порошенко обязательно станет токсичной фигурой даже для своей партии.

Политолог не исключил, что в ближайшем будущем Петру Алексеевичу придётся покинуть Украину. Нужно отметить, что такое мнение высказывают многие эксперты. Они не согласны с тем, что Порошенко сможет продолжить политическую карьеру. Напомним, что на президентских выборах он проиграл Владимиру Зеленскому, набрав всего 24% голосов избирателей.



Теги: будущее, Порошенко, политолог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх