У Зеленского открыли охоту на коррупционеров: украинцам предлагают поучаствовать, объявлена награда

27.04.2019 14:00

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленскогоразработали новую инициативу для борьбы с коррупцией.

Она получила название «Сдай коррупционера» и позволит украинцам самим поучаствовать в борьбе со взяточниками. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

В рамках этого проекта каждый гражданин, разоблачивший коррупционера, будет получать 10% от тех денег, которые будут возвращены в бюджет после его задержания.

«Есть такая идея, мы будем пробовать ее реализовать. Если вы поможете отправить коррупционера за решетку в рамках действующего законодательства, в рамках доказательной базы, которая при вашей помощи, в том числе, будет собрана, то наверное, вы будете заслуживать на защиту государства и на определенную компенсацию за вашу добровольную помощь. Мы будем стараться реализовать это в жизнь», — пообещал Разумков.

Он подчеркнул, что новые антикоррупционные структуры будут полностью независимыми от президента, Верховной Рады и Кабмина.

«Это должны быть независимые структуры, которые будут работать автономно от президента, от народных депутатов, от Кабинета Министров, и в том числе, если кто-то из вышеперечисленных нарушит закон», — заявил Разумков.

Напомним, у будущего президента Владимира Зеленского ещё есть время, чтобы расформировать действующий парламент Украины после вступления в должность.

Новоиспеченный политик все ещё может распустить Верховную Раду, воспользовавшись критической лазейкой. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» 26 апреля сообщил спикер победителя выборов — Дмитрий Разумков. Он назвал крайний срок, когда президент сможет это сделать.

Представитель команды Владимира Зеленского обратил внимание, что в Верховной Раде все ещё не сформировалась коалиция. Членов существующего большинства недостаточно, согласно действующему законодательству.

«Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня … коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226», — заявил Дмитрий Разумков во время программы.

Источник : https://politeka.net