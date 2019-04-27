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У Зеленского открыли охоту на коррупционеров: украинцам предлагают поучаствовать, объявлена награда
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленскогоразработали новую инициативу для борьбы с коррупцией.
Она получила название «Сдай коррупционера» и позволит украинцам самим поучаствовать в борьбе со взяточниками. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
В рамках этого проекта каждый гражданин, разоблачивший коррупционера, будет получать 10% от тех денег, которые будут возвращены в бюджет после его задержания.
«Есть такая идея, мы будем пробовать ее реализовать. Если вы поможете отправить коррупционера за решетку в рамках действующего законодательства, в рамках доказательной базы, которая при вашей помощи, в том числе, будет собрана, то наверное, вы будете заслуживать на защиту государства и на определенную компенсацию за вашу добровольную помощь. Мы будем стараться реализовать это в жизнь», — пообещал Разумков.
Он подчеркнул, что новые антикоррупционные структуры будут полностью независимыми от президента, Верховной Рады и Кабмина.
«Это должны быть независимые структуры, которые будут работать автономно от президента, от народных депутатов, от Кабинета Министров, и в том числе, если кто-то из вышеперечисленных нарушит закон», — заявил Разумков.
Напомним, у будущего президента Владимира Зеленского ещё есть время, чтобы расформировать действующий парламент Украины после вступления в должность.
Новоиспеченный политик все ещё может распустить Верховную Раду, воспользовавшись критической лазейкой. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» 26 апреля сообщил спикер победителя выборов — Дмитрий Разумков. Он назвал крайний срок, когда президент сможет это сделать.
Представитель команды Владимира Зеленского обратил внимание, что в Верховной Раде все ещё не сформировалась коалиция. Членов существующего большинства недостаточно, согласно действующему законодательству.
«Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня … коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226», — заявил Дмитрий Разумков во время программы.
Источник : https://politeka.net
Теги: коррупция, охота, команда
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