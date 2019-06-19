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«Слуга народа» представила радикальный план борьбы с коррупцией: всего восемь шагов
В партии президента сформулировали восемь шагов, которые намерены осуществить для преодоления коррупции
Об этом говорится в Telegram партии.
«Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей», — говорится в сообщении.
В партии сформулировали восемь шагов плана:
«- Создадим полноценную национальную систему электронного управления;
— Сделаем радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры;
— Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;
— Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;
— Усилим ответственность за коррупционные преступления — внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;
— Создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупции;
— Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
— Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников».
Отметим, что Зеленский также дал всего три месяца НАБУ и САП, чтобы те доказали свою эффективность. Иначе он грозит перезагрузкой этих органов.
Он уже встречался с руководителями НАБУ и САП и требовал результатов их работы.
Глава государства отметил, что эти результаты должны «удовлетворить запрос людей на справедливость» и «привлечение к ответственности лиц, которые были причастны к коррупционным преступлениям».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, партия, коррупция, Слуга народа
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