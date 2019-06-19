«Слуга народа» представила радикальный план борьбы с коррупцией: всего восемь шагов

19.06.2019 10:31

В партии президента сформулировали восемь шагов, которые намерены осуществить для преодоления коррупции

Об этом говорится в Telegram партии.

«Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей», — говорится в сообщении.

В партии сформулировали восемь шагов плана:

«- Создадим полноценную национальную систему электронного управления;

— Сделаем радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры;

— Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;

— Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;

— Усилим ответственность за коррупционные преступления — внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;

— Создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупции;

— Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;

— Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников».

Отметим, что Зеленский также дал всего три месяца НАБУ и САП, чтобы те доказали свою эффективность. Иначе он грозит перезагрузкой этих органов.

Он уже встречался с руководителями НАБУ и САП и требовал результатов их работы.

Глава государства отметил, что эти результаты должны «удовлетворить запрос людей на справедливость» и «привлечение к ответственности лиц, которые были причастны к коррупционным преступлениям».

Источник: https://politeka.net