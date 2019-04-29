- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение08:46
- «Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня08:30
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс07:46
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- «Мама дорогая»: в Украине значительно вырастет цена на загранпаспорта и ID-карты07:10
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского17:54
- У Зеленского готовят восемь законопроектов16:00
- Сначала будет Суд: Зеленский жестко поставил на место Путина15:44
Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом
Можно подхватить опасную болезнь.
Украинцы могут наткнуться на использованные шприцы или иглы во время уборки или отдыха в парках и скверах, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
"Через ранение иглой могут передаваться ВИЧ, гепатит В и С, герпес, малярия, сифилис, дифтерия и еще несколько десятков других парентеральных инфекций. Но шансы заражения патогенами крови с иглы очень низкие. ...В отличие от ситуации с медицинскими работниками, источник крови в иглах и шприцах, которые находятся на улице, обычно неизвестно. К тому же, ранения не происходит сразу после использования иглы, она редко содержит остатки свежей крови, а вирус, который мог быть в крови, подвергся воздействию света и температуры. Вследствие этого риски уменьшаются", - говорится в сообщении.
При этом Супрун рассказал, что необходимо сделать в случае укола:
подождите, чтобы кровотечение прошло само в течение нескольких минут;
промойте рану водой;
не пытайтесь очистить рану или отсасывать кровь;
высушите и заклейте рану пластырем;
отправляйтесь в ближайший травмпункт или кабинет доверия, центра ВИЧ/СПИДа.
"Далее врач оценит ваши риски инфицирования и спросит о травме. Он должен будет узнать когда, где и как это произошло, в каком состоянии была игла - открытая или закрытая, с имеющимися признаками остатков крови или без, как именно произошел контакт с иглой и как глубоко она проникла под кожу. Будьте готовы максимально четко вспомнить все детали", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.
В случае, если врач оценил риски заражение как высокие, то он может назначить профилактику антибиотиками, для предотвращения кожной инфекции - прививки против гепатита В, профилактическую терапию от ВИЧ. Образцы крови могут быть проверены на гепатит В, С или ВИЧ сразу или по истечении определенного промежутка времени.
Для предотвращения возможного ранения и дальнейшего заражения необходимо:
с собой нужно иметь перчатки, плоскогубцы и контейнер для острых предметов;
наденьте перчатки, устойчивые к механическим повреждениям;
ни в коем случае не прикасайтесь шприца руками, поднимайте только с помощью плоскогубцев или других инструментов, пригодных для этого;
шприц нужно немедленно поместить в контейнер для утилизации отходов самостоятельно;
если нашли иглу отдельно от колпачка - не нужно одевать колпачок обратно на иглу;
когда завершите уборку, снимите перчатки и поместите их в пакет и тщательно помойте руки с мылом;
держите контейнер для утилизации в безопасном месте;
не нужно хранить иглу, которой укололись;
сдать использованные иглы или шприцы нужно на специальные предприятия, которые имеют лицензию и сертифицированное оборудование.
Если у вас нет возможности утилизировать шприц как указано выше, то обязательно позаботьтесь, чтобы он был отдельно от остальных мусора.
Теги: Донбасс, здоровье, советы, шприц
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение08:46
- «Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня08:30
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс07:46
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- «Мама дорогая»: в Украине значительно вырастет цена на загранпаспорта и ID-карты07:10
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше