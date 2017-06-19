Почему кофе обязательно надо запивать водой

19.06.2017 10:12

В уважающих себя кофейнях вместе с чашечкой ароматного кофе клиентам подают стакан чистой прохладной воды. Эта древняя красивая традиция имеет практическое значение: такой напиток, как кофе, действительно следует запивать водой – и не только для того, чтобы лучше раскрыть его вкус.

Один алкалоид – хорошо, а два – лучше

Эспрессо, американо, капучино, латте – напитков, приготовленных с использованием кофейных зерен, придумано великое множество. Однако с точки зрения действия на нервную систему человека принципиальная разница существует лишь между кофейными напитками из цельнозернового кофе и из сублимированного, то есть из растворимого.

Дело в том, что кофейное зерно по своей структуре неоднородно. Его наружная оболочка содержит всем известный бодрящий алкалоид под названием кофеин, обладающий ярко выраженным тонизирующим действием. Во внутренней же части зерна находится еще один алкалоид – теобромин.

При изготовлении растворимого кофе используется лишь внутренняя часть зерна; наружная оболочка отделяется и идет на медицинские препараты или энергетики. Но если мы имеем дело с зерновым кофе, то нужно помнит, что в нем содержатся сразу два алкалоида.

Обратный процесс

Когда мы пьем кофе, эти два алкалоида поступают в наш организм одновременно – а вот действовать начинают по очереди. Сначала начинает работать кофеин – именно с его действием связан бодрящий эффект. Но примерно через 25 минут на сцену выходит теобромин.

Вот как все это действует: кофеин обладает способностью сужать сосуды во всех органах – кроме почек; в них, после пары глотков эспрессо, сосуды, наоборот, расширяются. Результат – подскочившее давление и позывы к мочеиспусканию; последние связаны с улучшением кровотока в почках.

Однако не проходит и получаса, как человека начинает слегка клонить в сон; при этом многие ощущают не слишком приятное тянущее ощущение в области почек. Это началось действие теобромина: давление во всех органах повысилось, а в почках – понизилось.

Для того чтобы избежать нарушения кровотока в почках, имеет смысл после каждого глотка кофе делать глоток воды.

Эффект 30-го километра

С растворимым кофе все еще интереснее. Поскольку его изготавливают из внутренней части зерна, в которой содержание кофеина не превышает 10%, а теобромина довольно много, эффект от него несколько иной, чем от цельнозернового.

А именно – бодрая фаза не столь выражена, у некоторых отсутствует начисто, зато такой напиток имеет отчетливый эффект сонливости. Так что если кто-то из знакомых жалуется вам – у него, мол, парадоксальная реакция на кофе, хочется не прыгать и бегать, а сладко-сладко поспать, – то, скорее всего, пьет он не зерновой, а сублимированный кофе.

Водители-дальнобойщики, нередко покупающие себе на заправках жестяные баночки с готовыми кофейными напитками, изготовленными явно на основе растворимого кофе, даже изобрели свой термин – «эффект 30-го километра».

Это означает вот что: примерно через 20 минут после поглощения содержимого такой баночки, то есть как раз примерно на 30-м километре, водителя обычно ждет период сонливости, длящийся около часа. Это та самая теоброминовая фаза, во время которой клонит в сон.

Так что растворимый кофе тоже лучше запивать простой водой – чтобы после него не хотелось спать. А еще лучше – пить в качестве бодрящего напитка крепко заваренный черный чай: кофеина в нем не меньше, а теобромин отсутствует начисто.

Дополнительные причины

Для любителей хорошего кофе есть и другие доводы, согласно которым его лучше запивать водой.

Вкусно, как в первый раз . Если не мудрствуя лукаво просто пить кофе глоток за глотком, то второй глоток будет уже не таким чарующим, как первый. А чистая вода омоет вкусовые рецепторы – и в результате можно будет в полной мере наслаждаться каждым глотком.

. Если не мудрствуя лукаво просто пить кофе глоток за глотком, то второй глоток будет уже не таким чарующим, как первый. А чистая вода омоет вкусовые рецепторы – и в результате можно будет в полной мере наслаждаться каждым глотком. Давление в норме . Тем, кто боится лишний раз выпить кофе из-за риска повышенного давления, простая вода может оказать прекрасную услугу – она способна ослаблять действие кофеина; если запивать ею кофе, сердце не будет биться как бешеное.

. Тем, кто боится лишний раз выпить кофе из-за риска повышенного давления, простая вода может оказать прекрасную услугу – она способна ослаблять действие кофеина; если запивать ею кофе, сердце не будет биться как бешеное. Зубы как жемчуг. В кофе содержится пигмент, окрашивающий зубную эмаль. Но если после каждого глотка отпивать немного воды, то пигмент не будет успевать впитываться и зубы останутся такими же белыми, как были

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.eg.ru