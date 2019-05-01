Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы

01.05.2019 10:06

Команда Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщается на странице Зе!команды в Facebook, пишет from-ua.

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ,» — сказано в комментарии команды информации о том, что журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов нынешнему президенту Петру Порошенко, главе Администрации Президента Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко.