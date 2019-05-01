Главная / Новости / Украина / Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы
Последние новости раздела
- Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы10:06
- В мае украинцев накроет адская жара09:32
- Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине08:49
- Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия08:07
- Стало известно, когда построят стену на границе с Россией07:49
- Первый блин комиком: Портников рассказал о страхе Путина перед Зеленским07:25
- "На Донбассе появится военная база России", - Бабченко анонсировал тревожный шаг Путина по "ЛДНР"20:42
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы
01.05.2019 10:06
Команда Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщается на странице Зе!команды в Facebook, пишет from-ua.
«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ,» — сказано в комментарии команды информации о том, что журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за границу в течение года после проведения парламентских и президентских выборов нынешнему президенту Петру Порошенко, главе Администрации Президента Игорю Райнину и первому замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорю Кононенко.
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, решение, Порошенко
Читайте также:
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро
- Дуэль Порошенко и Зеленского войдет в историю: депутат рассказал, чего в Украине еще никогда не было
- Журналист: Деньги, которые получит Зеленский, возможно пойдут и на «преступную операцию» против «ДНР и ЛНР»
- В штабе Зеленского анонсировали "налаживание контактов" с Россией
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- «Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог
- «С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий 10:28
- Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики09:51
- Первая доменная печь на ДМЗ остановлена: бывший «командир разведки» НВФ «ДНР» 22:31
- В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта 22:05
- В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град21:39
- Грузовик ВСУ подорвался на мине: есть погибший21:20
- Член НВФ «ДНР» вместо свидания получил штраф и был депортирован из России 21:02
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ19:59
- Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"19:35
- Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)10:40
- «С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий 10:28
- "Тоттенхэм" уступил "Аяксу" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов10:15
- Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы10:06
- Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики09:51
- В мае украинцев накроет адская жара09:32
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине08:49
- Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать08:28
- Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия08:07
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине08:49
- Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать08:28
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение