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Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод
Уже завтра украинцев ждет желаемое потепление, но погода в Украине будет оставаться переменчивой
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Третьего мая в течение дня столбики термометров покажут +15 — +20 градусов, местами с прояснениями — и все +23:
«Главное в прогнозе погоды на завтра, 3 мая, то, что наконец наши синие носы и щеки станут чуть розовее — ожидается потепление».
Вместе с тем, известно и о новых дождях в Украине:
«Атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины. Меньше осадков, больше солнца можно будет увидеть на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму ».
Пятница в украинской столице будет теплой:
«Однако ожидаются дожди. Сегодня ночью в Киеве будет + 8 + 10 градусов, завтра же ожидается + 18 + 19 градусов ».
Известно, что погода впоследствии снова «покажет характер» и уже в понедельник, 6 мая вновь будет похолодание и дожди.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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