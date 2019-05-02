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Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать

02.05.2019 14:30
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Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать

Май является одним из наиболее тяжелых относительно колебаний солнечной активности и магнитных бурь – этот месяц часто сопровождается ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.

Магнитные бури – вид геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Первая неделя

Наиболее опасным считается 5 мая, которое будет сопровождаться слабостью, апатией, раздражительностью, повышенной утомляемостью, нервозностью, сильными мигренями и обострениями хронических болезней.

Вторая декада

Продолжается с 11 до 17 мая, принесет метеозависимым людям общее недомогание, проблемы с сердечно-сосудистой, иммунной, зрительной и дыхательной системами.

Третья декада

С 20 по 25 число, в это время под негативное воздействие попадет психоэмоциональная сфера, рекомендуется избегать стрессов и больше отдыхать.

В конце мая

Очередной магнитный всплеск ожидается 28 числа и будет сопровождаться заметным ухудшением общего самочувствия, которое наиболее выражено почувствуют маленькие дети и люди пожилого возраста.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.



Теги: Украина, Донбасс, магнитная буря
 
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