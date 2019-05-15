Новоизбранный президент встретился с банкирами. Что известно о его негласном договоре с главой НБУ?

15.05.2019 15:39

Владимир Зеленский и несколько его консультантов встретились с руководителями украинских банков и Независимой Ассоциации банков Украины.

Положение дел на финансовом рынке новоизбранный президент обрисовал нелицеприятно: «Люди сейчас напуганы и не доверяют банкам». Но в то же время он ясно и четко сформулировал свой главный приоритет в этой области: намерен лоббировать снижение процентов по кредитам - розничным и корпоративным.

Напомним, одним из инструментов для удешевления кредитов является учетная ставка Нацбанка. Владимир Зеленский пообещал уважительно относится к независимости государственного финучреждения, и напомнил о семилетнем сроке полномочий руководства.

Есть информация о том, что между председателем НБУ Смолием и Зеленским якобы возник договор: шеф финучреждения остается в своем кресле, поддерживая нового главу государства в первых рядах. Однако при этом дает привлечь к уголовной ответственности своих замов, у которых "рыльце в пушку". Например, на Катерину Рожкову, как говорят, уже собрана пухлая папка в ГПУ.

По результатам встречи в пресс-службе сообщили также следующее: "Владимир Зеленский заверил, что как президент будет гарантом каждому крупном инвестору. Новоизбранный глава государства также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов".

В свою очередь, банкиры отметили, что ожидают от нового президента поддержки и неизменности реформ, начатых госрегулятором, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

Источник: http://kr24.com.ua