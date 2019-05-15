Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому: у Зеленского озвучили неожиданное заявление

15.05.2019 17:15

Советник Владимира Зеленского сделала неожиданное заявление касательно того, что будет с "ПриватБанком".

Так, "ПриватБанк" уже невозможно вернуть экс-владельцам, даже если судом будет принято окончательное решение о том, что национализация являлась незаконным решением.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Bihus.info. Как сообщается, лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это "договориться" с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским и списать кредиты компаний, которые имеют к нему отношение, в размере двух миллиардов долларов.

Данное заявление поступило от советника Зеленского по вопросам банковской деятельности Виктории Страховой.

Она считает, что можно пойти на мировое соглашение, следуя которому, "ПриватБанк" остается государственным, а Коломойскому прощается кредит в сумме два миллиарда долларов.

Более того, Страхова уверена, что даже если Коломойский выиграет все суды и банк вернется в его собственность, после этого государством будут отозваны примерно 140 миллиардов гривен, вложенных в банк в рамках докапитализации. Затем НБУ сможет ликвидировать банк в результате недостаточности капитала.



Источник: www.dialog.ua