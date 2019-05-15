- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому: у Зеленского озвучили неожиданное заявление
Советник Владимира Зеленского сделала неожиданное заявление касательно того, что будет с "ПриватБанком".
Так, "ПриватБанк" уже невозможно вернуть экс-владельцам, даже если судом будет принято окончательное решение о том, что национализация являлась незаконным решением.
Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Bihus.info. Как сообщается, лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это "договориться" с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским и списать кредиты компаний, которые имеют к нему отношение, в размере двух миллиардов долларов.
Данное заявление поступило от советника Зеленского по вопросам банковской деятельности Виктории Страховой.
Она считает, что можно пойти на мировое соглашение, следуя которому, "ПриватБанк" остается государственным, а Коломойскому прощается кредит в сумме два миллиарда долларов.
Более того, Страхова уверена, что даже если Коломойский выиграет все суды и банк вернется в его собственность, после этого государством будут отозваны примерно 140 миллиардов гривен, вложенных в банк в рамках докапитализации. Затем НБУ сможет ликвидировать банк в результате недостаточности капитала.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Коломойский, Зеленский
- У Зеленского высказались о возвращении "ПриватБанка" Коломойскому
- Коломойский продолжит играть в кошки-мышки с Порошенко
- Коломойский согласился передать "ПриватБанк" государству
- На следующей неделе в "Приватбанк" зайдет временная администрация
- Коломойского могут судить за ПриватБанк
- Арест активов Коломойского: всплыли секретные подробности
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет