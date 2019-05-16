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Стало известно о первых назначениях Зеленского: «нашумевшие фамилии»
Владимир Зеленский сделает первые назначения в день инаугурации
Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политолог Андрей Золотарев.
По его словам, украинцы прощают Зеленскому многое – и неформатное поведение, и безумный эпатаж. Но взамен от него ждут одного – решительных действий. В том числе, оглашения кадровых решений.
«Как раз оттягивать на вторник Зеленскому не стоит. Я думаю, его команда это понимает. Я думаю, в понедельник мы услышим первые кадровые решения», — говорит Золотарев.
Также политолог выразил предположение, что среди представленных фигур однозначно будут «неформальный руководитель» штаба Зеленского адвокат Андрей Богдан и бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефер.
Кроме этого, Золотарев считает, что Зеленский должен объявить о рамках своей политики – озвучить позицию по Донбассу и отношениям с Россий. А вот экономического чуда, утверждает эксперт, в ближайшее время от Зеленского ждать не стоит.
«Люди должны услышать главное – что Украина не бедная страна, Украина страна ограбленная. Но даже в нынешнем плачевном экономическом положении у нас остался единственный ресурс – экономическая свобода. То есть, Зеленский должен дать людям возможность зарабатывать», — резюмирует Золотарев.
Напомним, Владимир Зеленский не стал приглашать президента России Владимира Путина на свою инаугурацию.
Верховная Рада Украины наконец определилась с датой инаугурации победителя президентских выборов. Как стало известно, Владимир Зеленский вступит в свои обязанности главы государства в понедельник, 20 мая.
На фоне стартовавшей подготовки к этому мероприятию стало известно, что избранный президент Украины не стал приглашать на свою инаугурацию Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал российским СМИ.
Судя по его заявлению, в Кремле явно недовольны таким отношением со стороны нового президента Украины. «Насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях», — заявил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, назначение, Зеленский
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