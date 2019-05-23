- «Съедают „серую зону“»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- Неугомонный Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте17:30
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути17:16
- Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)17:01
- У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке16:15
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В ЦИК сделали важное заявление о парламентских выборах15:20
- Совершают атаку на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП15:06
- 46% голосов за сутки: на сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского14:45
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись14:33
Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
Масштабный ураган со смерчем пронесся в Украине в среду, 22 мая
Напуганные очевидцы выложили в Интернете кадры стихии.
Так, ураган накрыл Житомирскую область и бушевал под Новогуйвенском. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.
«Сам смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя», — написал автор видео Ярослав Хмельницкий.
Также непогода пронеслась и под Запорожьем. Там зафиксировали на камеру устрашающий смерч.
Напомним, в Черновицкой области также пронесся разрушительный смерч.
Смерч прошелся в селе Каменка Глыбоцкого района в понедельник вечером, 20 мая. Судя по видео, местные не на шутку перепугались, буря навредила местным посевам домашнего урожая и зацепила дома.
Как мы писали ранее, ураган пронесся и по Житомирской области и натворил дел. Разрушительная стихия прошлась Новоград-Волынского и Емильчинского района, там теперь проходит ликвидация последствий урагана.
Сообщается, что за несколько минут сильный ветер просто снес более 100 гектаров леса. Об этом пишет в соцсети Facebook заместитель председателя «Общества лесоводов Житомирщины» Вера Долгих. «Смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице! Местные говорят, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил двор людей, а дойдя до леса, изувечил и его … », — отметила Долгих.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, ветер, смерч, прогноз погоды
- Украинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
- На юге и востоке Украины объявлено штормовое предупреждение
- Тепло возвращается: синоптики рассказали, когда в Украине закончатся дожди
- В Украину идет атмосферный фронт
- Синоптики: 22 августа в Украине ожидаются осенняя температура, град и шквалистый ветер
- Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только
- «Съедают „серую зону“»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения20:03
- Под Мариуполем разворовали блокпост19:00
- Война на Донбассе: боевики захватили 8 военных ВСУ14:02
- «Съедают „серую зону“»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- Неугомонный Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте17:30
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути17:16
- Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)17:01
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке16:15
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- В ЦИК сделали важное заявление о парламентских выборах15:20
- Совершают атаку на армию, язык и веру: Порошенко прокомментировал уголовные производства САП15:06
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Как без таблеток избавиться от головной боли12:45
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись