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Добить решил: Портнов принес в ГБР очередное заявление о преступлениях Порошенко
Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию средств и неуплате налогов со стороны пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет from-ua.
"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - рассказал Портнов.
Напомним, экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что завтра утром подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузницы на Рыбацком".
Вчера, 23 мая, он передал обещанное заявление в ГБР.
Теги: Донбасс, преступление, Андрей Портнов, Порошенко, заявление
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