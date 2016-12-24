Савченко назвала власть Порошенко такой же преступной, как и власть Януковича

24.12.2016 17:13

Стоит ли усиливать власть президента Петра Порошенко, если нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая? Такой вопрос озвучила нардеп Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" в субботу, 24 декабря.

"Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" - сказала Надежда Савченко.

Она выразила мнение, что сейчас нет государственной позиции.

"Я уже начинаю понимать, что народ прав. У нас в Конституции записано, что народ – это власть. И делегировать кому-то свои полномочия ничего, потому что делегаты оказываются недостойными", - отметила Савченко.