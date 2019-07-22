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«Мы недопустим к реальной власти оккупационную платформу»: Порошенко рассказал, с кем готов объединиться в Раде
Глава партии «Европейская солидарность», пятый президент страны Петр Порошенко в день парламентских выборов, 21 июля, заявил, что его команда готова объединится с политсилой украинского музыканта Святослава Вакарчука «Голос», передает replyua.net. Об этом политик завил после оглашения первых итогов голосования Национальным экзит-полом. Кроме этого, Петр Порошенко призвал думать о будущем Украины, заявив, что все партии, которые проходят в парламент, должны отмежеваться от пророссийских политсил.
«Стратегические задачи – не допустить к реальной власти «оккупационную платформу», теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции, ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого», – сказал Порошенко. Он отметил, что его политическая сила ожидает, «что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5-й колонной». Напомним, ранее мы уже сообщали, что глава Украины Владимир Зеленский пригласил Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.
Теги: Донбасс, власть, Порошенко
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