Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко

21.05.2019 22:36

Известный юрист Андрей Портнов, как и обещал, написал в Госбюро расследований заявление о таких преступлениях бывшего президента Петра Порошенко как причастность к государственной измене, попытка захвата власти и превышение власти и служебных полномочий. Об этом Портнов написал в Telegram и привел текст заявления, передает from-ua.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней", - сообщил Портнов. И добавил, что "будет публично информировать" об этом деле.