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«Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому

25.05.2019 15:34
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«Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому

Народные депутаты, похоже, очень боятся потерять свои места в Раде и делают все, чтобы саботировать решение президента Владимира Зеленского.
Так, в Верховный Суд в пятницу поступило уже третье исковое заявление о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, пишет from-ua.
Как сообщает пресс-служба суда, заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 24 мая.
«Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента о роспуске Верховной Рады.



Теги: Донбасс, суд, Верховная Рада, депутаты, заявление
 
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