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На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады
19.02.2022 13:00
В зону проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 февраля, начали прибывать народные депутаты, сообщает спикер Слуги народа Юлия Палийчук.
Уже приехали глава фракции Давид Арахамия, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, нардепы Юрий Мысягин, Марьяна Безуглая, а также глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", - сообщила Палийчук.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, депутаты
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