Куда переедет с Банковой новый президент и при чем тут энергетика?

27.05.2019 12:30

Владимир Зеленский заявил, не хочет заезжать в президентский кабинет на Банковую, и не оставляет идею переноса администрации президента.

Так, едва опустившись в кресло своего предшественника, новый глава государства сказал:

«Я вот сижу и думаю, когда мы переедем».

На одной из конференций в своем избирательном штабе Зеленский заявил журналистам: «Мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где новое место. Место должно быть открытое… Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева».

Возможно, команда рассмотривает наиболее преемлемый вариант со зданием КВЦ «Парковый», где размещался избирательный штаб Зеленского.

«Во-первых, это энергетически сильное место, т.к. оно уже принесло Зеленскому победу. Во-вторых, у этого места правильное расположение, ведь оно находится неподалеку от правительственного квартала, скоростной трассы, ведущей в аэропорт, но главное - в двух минутах ходьбы от дома Зеленского»,

— поведал СМИ источник в АП.

Источник: http://kr24.com.ua