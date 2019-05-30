Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана

30.05.2019 17:00

Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана № 10 341. В ходе голосования отставку главы правительства поддержали всего 97 нардепов.

Таким образом, Гройсман останется на должности премьер-министра.

Как сообщалось ранее, правовой комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по отставке Гройсмана и состава Кабинета министров Украины.

Источник: https://donpress.com