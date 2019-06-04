- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- ВР проигнорировала законопроекты президента16:06
- Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори14:43
- Украинцев ожидает самое аномальное лето13:42
- В Украине готовят "приятный сюрприз" для автошкол после резонансного ДТП с Зайцевой13:02
- В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка12:23
- Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске12:01
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады22:14
- Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!21:48
У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе
В Москве убеждены, что основную роль в прекращении войны на Донбассе будет играть президент Зеленский, а не его представители в разных группах. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина, передает "Диалог.UA".
Ранее Зеленский представил Кучму в новой должности и раскрыл планы по Минским договоренностям. Так, Песков пояснил, что Леонид Кучма является опытным политиком и сможет продвинуть переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске, но ключевое слово будет за Зеленским. Пресс-секретарь Путина отметил важность концептуальной позиции президента Украины по вопросу конфликта на Донбассе. У Путина также подтвердили, что пока нет конкретной даты проведения саммита "Нормандской четверки", однако работа в этом направлении продолжается. Песков подчеркнул, что Украина работает над представлением новой концепции переговорного процесса. Ранее Кучма назвал первую инициативу по Донбассу. Украинский лидер Владимир Зеленский может увидеться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в рамка открытия Европейских игр в Минске.
Теги: Донбасс, война, роль, Зеленский
- В отношении Ахметова история расставит все на свои места
- Майдан, "поребрик", орда та перемога: жах та відроження Краматорська
- Блогер: есть только один вариант, как заставить РФ уйти с Донбасса
- Бомбежки Донбасса и горький для Украины урок-итог саммита НАТО
- "Россия лихорадочно посылает гонцов в Киев с предложениями по "мягкой капитуляции", - блогер
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- Донбасс охватили жаркие бои: боевики "Л/ДНР" пошли в атаку - ВСУ отбивают удары ПТРК и зениток11:02
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе16:45
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- ВР проигнорировала законопроекты президента16:06
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- 6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться15:25
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В Австрии придумали "павербанк" для электромобилей15:00
- Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори14:43
- Советы по жизни, которые вашему знаку Зодиака нужно принимать всерьез14:25
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- 6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться15:25
- Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори14:43
- Советы по жизни, которые вашему знаку Зодиака нужно принимать всерьез14:25
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина