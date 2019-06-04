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У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе

04.06.2019 16:45
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У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе

В Москве убеждены, что основную роль в прекращении войны на Донбассе будет играть президент Зеленский, а не его представители в разных группах. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина, передает "Диалог.UA".
Ранее Зеленский представил Кучму в новой должности и раскрыл планы по Минским договоренностям. Так, Песков пояснил, что Леонид Кучма является опытным политиком и сможет продвинуть переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске, но ключевое слово будет за Зеленским. Пресс-секретарь Путина отметил важность концептуальной позиции президента Украины по вопросу конфликта на Донбассе. У Путина также подтвердили, что пока нет конкретной даты проведения саммита "Нормандской четверки", однако работа в этом направлении продолжается. Песков подчеркнул, что Украина работает над представлением новой концепции переговорного процесса. Ранее Кучма назвал первую инициативу по Донбассу. Украинский лидер Владимир Зеленский может увидеться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в рамка открытия Европейских игр в Минске.



Теги: Донбасс, война, роль, Зеленский
 
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