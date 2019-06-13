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Новий український правопис: у МОН розповіли про терміни переходу

13.06.2019 10:45
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Новий український правопис: у МОН розповіли про терміни переходу

Вітчизняні установи з 3 червня можуть самостійно приймати рішення відносно переходу на використання нових норм українського правопису.

Як інформує replyua.net, про це йде мова у повідомленні Міністерства освіти і науки. «Починаючи 3 червня рекомендується використовувати норми нової редакції правопису. Разом з цим, наразі відбувається перехідний період, у зв’язку з чим кожна установа самостійно може приймати рішення про перехід на нову редакцію», - наголошується у повідомленні прес-служби.

Також відомство розробляє детальний план імплементації в правопису в усі сфери життя. «На нашу думку, він буде представлений не раніше вересня, тому що вимагає охоплення великої кількості питань і узгодження зі значною кількістю сторін», - додали в МОН.

Як відомо, оновлена редакція українського правопису офіційно стала чинною 3 червня. В інтерв’ю ЗМІ заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха розповів, скільки буде тривати перехідний період для новітньої редакції українського правопису.



Теги: Донбасс, закон, украинский язык
 
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