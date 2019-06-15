Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко

15.06.2019 11:05

Экс- президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы из-за того, что начал конфликт с экс-премьером Арсением Янценюком в 2014 году. Об этом заявил лидер «Народного фронта» в интервью Дмитрию Гордону, пишет ДонПресс.

Так, на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, Яценюк ответил:

«…он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг…».