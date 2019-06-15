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Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко
15.06.2019 11:05
Экс- президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы из-за того, что начал конфликт с экс-премьером Арсением Янценюком в 2014 году. Об этом заявил лидер «Народного фронта» в интервью Дмитрию Гордону, пишет ДонПресс.
Так, на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, Яценюк ответил:
«…он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг…».
Теги: Донбасс, Яценюк, убийство, рейтинг, Порошенко
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