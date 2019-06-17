- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Первая леди Украины встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце22:18
- Встреча Зеленского и Макрона: как это было, детали судьбоносного визита21:45
- «Зливи та грози»: синоптик уточнила прогноз погоди на вівторок, 18 червня21:29
- Миф Чернобыля превратился в реальность: очевидцы в канун трагедии видели призрак20:45
- Владимир Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным20:05
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наступит похолодание19:48
- В Украине пересчитали соцвыплаты: кому выплатят больше с 1 июля19:15
- Гройсман планирует создать фонд будущего19:00
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи
Что может вызвать аллергию.
Эксперты рассказали, какое постельное белье может представлять опасность для здоровья человека. Некоторые ткани способны провоцировать аллергию или даже ускорять старение кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Негативным образом влиять на кожу в состоянии наволочки из хлопковой ткани, провоцируя появление морщин. Коллаген со временем может впитываться в хлопок, что влечет за собой преждевременное старение. Оптимально, по утверждениям экспертов, заменить такое постельное белье на атласное или шелковое.
Опасность представляет и белье из натуральных тканей, окрашенных посредством химических красителей. Такого рода текстиль впоследствии может выделять ядовитые пары, что при попадании в дыхательные пути влечет за собой аллергию, повышается и вероятность проявления неврологических заболеваний.
Синтетическое белье содержит немало токсических веществ, что грозит астмой или аллергической реакцией. Особенно избегать таких тканей стоит тем, кто уже страдает от аллергии или схожих проблем со здоровьем.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, белье
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности11:48
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики21:48
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории20:59
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Первая леди Украины встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце22:18
- Встреча Зеленского и Макрона: как это было, детали судьбоносного визита21:45
- «Зливи та грози»: синоптик уточнила прогноз погоди на вівторок, 18 червня21:29
- В Нигерии дети подорвали себя среди толпы: есть многочисленные жертвы21:03
- Миф Чернобыля превратился в реальность: очевидцы в канун трагедии видели призрак20:45
- Обезумевшая толпа забросала камнями кортеж премьер-министра. ВИДЕО20:26
- Владимир Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным20:05
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наступит похолодание19:48
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя10:30
- Медики вычислили суточную норму сна для здорового человека10:15
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит