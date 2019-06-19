Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым

19.06.2019 18:43

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом в Twitter сообщил журналист Роман Кравец.

«Только что президент Зеленский рассказал, что продолжает встречаться с крупным бизнесом и имел разговор с Ахметовым. Детали обещает завтра», — написал журналист.

Источник: https://donpress.com