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Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым

19.06.2019 18:43
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Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом в Twitter сообщил журналист Роман Кравец.

«Только что президент Зеленский рассказал, что продолжает встречаться с крупным бизнесом и имел разговор с Ахметовым. Детали обещает завтра», — написал журналист.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ахметов , встреча, Зеленский
 
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