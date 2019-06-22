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Олигарх-беглец возвращается в Украину: суд вынес скандальный вердикт, подробности
Скандальный олигарх Александр Онищенко, который сейчас скрывается на территории ЕС, будет участвовать в парламентских выборах.
Отмечается, что шестой апелляционный админсуд Киева обязал руководство ЦИК зарегистрировать олигарха-беглеца Александра Онищенко как кандидата в народные депутаты Украины на внеочередные выборы в Раду.
По информации журналистов, соответствующее решение было принято судом вчера, 21 июня.
Как известно, Александр Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал на территории Украины.
«В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту «в статусе всадника». В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство», — утверждают журналисты.
«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», — сказано в решении апелляционного суда Киева.
Сам же олигарх-беглец подтвердил данную информацию на своей странице в Facebook, написав: «Получил хорошие новости сегодня».
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, скандал, олигарх
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