Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»

26.06.2019 14:58

Минимальная пенсия в Украине не должна быть ниже семи тысяч гривен. Как сообщает replyua.net, так прокомментировала запланированное повышений пенсий с 1 июля депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталья Королевская.



Анонсированное правительством повышение больше похоже «на издевательство над людьми», считает политик. Премьер-министр хвастается, что для нескольких тысяч пенсионеров, страховой стаж которых составляет 30-35 лет, пенсия поднимется минимум до 2 тыс. гривен. Однако Гройсман почему-то молчит, что после этой индексации миллионы людей получат прибавку в размере трех гривен. Еще около 600 тысяч пенсионеров получат чуть больше – 67 гривен.



Речь идет о тех украинцах, которые получают минималку, размер которой сейчас составляет 1497 гривен. По ее словам, после победы на парламентских выборах одним из первых решений «Оппозиционной платформы – За жизнь» будет пересмотр пенсионной реформы, повышение прожиточного минимума, а также размеров минимальных зарплат и пенсий.