- Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»14:58
- Порошенко и Парубия забросали дымовыми шашками на Львовщине. ВИДЕО14:38
- В Японии из-за слизняка остановились поезда14:20
- «Укрзализныця» порадует украинцев в честь Дня Конституции14:05
- Выявлена реклама, способная вызывать ожирение13:48
- В ПФУ приняли новый показатель расчета пенсий13:30
- Суд решил судьбу Порошенко на выборах, партия ликует: «Бесценный подарок»12:40
- Озвучена дата визита Зеленского в Канаду12:02
- Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день святой Акулины11:48
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации11:30
Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»
Минимальная пенсия в Украине не должна быть ниже семи тысяч гривен. Как сообщает replyua.net, так прокомментировала запланированное повышений пенсий с 1 июля депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталья Королевская.
Анонсированное правительством повышение больше похоже «на издевательство над людьми», считает политик. Премьер-министр хвастается, что для нескольких тысяч пенсионеров, страховой стаж которых составляет 30-35 лет, пенсия поднимется минимум до 2 тыс. гривен. Однако Гройсман почему-то молчит, что после этой индексации миллионы людей получат прибавку в размере трех гривен. Еще около 600 тысяч пенсионеров получат чуть больше – 67 гривен.
Речь идет о тех украинцах, которые получают минималку, размер которой сейчас составляет 1497 гривен. По ее словам, после победы на парламентских выборах одним из первых решений «Оппозиционной платформы – За жизнь» будет пересмотр пенсионной реформы, повышение прожиточного минимума, а также размеров минимальных зарплат и пенсий.
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
- В Украине из-за снегопада обесточены почти 100 населенных пунктов
- Предстоятеля новой церкви могут переизбрать: конкурент Епифания раскрыл карты
- Заложница всю ночь провела с вооружённым незнакомцем (ВИДЕО)
- Боевики "ДНР" связывают информацию о поставках Украине американских контрбатарейных радаров с возможным наступления ВСУ
- Донецкая красавица на конкурсе "Мисс Вселенная" валит мужчин с ног (ФОТО)
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками22:33
- «Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт22:02
- «Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ21:46
- Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении19:54
- «Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ19:23
- В Донецкой области у жилых домов нашли тайник с боеприпасами18:21
- В ОРДО попал в ДТП КамАЗ с грузом: пострадал водитель17:52
- Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»14:58
- Порошенко и Парубия забросали дымовыми шашками на Львовщине. ВИДЕО14:38
- В Японии из-за слизняка остановились поезда14:20
- «Укрзализныця» порадует украинцев в честь Дня Конституции14:05
- Выявлена реклама, способная вызывать ожирение13:48
- В ПФУ приняли новый показатель расчета пенсий13:30
- Ученица автошколы во время сдачи на права задавила своего инструктора13:15
- РФ хочет отправить в ПАСЕ «депутатов» от аннексированного Крыма13:00
- Суд решил судьбу Порошенко на выборах, партия ликует: «Бесценный подарок»12:40
- В ПАСЕ планируют снять с российской делегации оставшиеся санкции12:20
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина
- В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК