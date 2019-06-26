- Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису18:30
- Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности17:50
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- У Гройсмана решили ограничить стоимость отопления17:00
- В Кабмине назвал имена кандидатов в губернаторы Донецкой и Луганской области16:45
- «Сильні зливи, град та шквали»: синоптик уточнила прогноз погоди на четвер, 27 червня16:30
- Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»16:17
- Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»14:58
- Порошенко и Парубия забросали дымовыми шашками на Львовщине. ВИДЕО14:38
Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису
Столичний адмінсуд сьогодні, 26 червня, почне розглядати справу щодо оскарження нової редакції українського правопису, інформує replyua.net з посиланням на прес-службу суду. «27 червня 2019 року буде відбуватися підготовче засідання у справі за позовом до Кабміну про оскарження нової редакції українського правопису.
Справа буде розглядатися у відповідності до правил загального позовного провадження», - зазначається в повідомленні.
Водночас у суді зазначили, що позивачка звернулась до суду з метою захисту інтересів своєї доньки - учениці 7-го класу. «У переліку вимог позову - визнання незаконною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису». Позивачка, зокрема, вважає, що уряд, під час ухвалень зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реалій стану розвитку української мови, що призведе до укладення її вивчення та грамотне використання», - повідомляється у прес-службі суду.
Як відомо, 22 травня на засіданні Кабміну було схвалено Український правопис» у новій редакції, у розробці якої брала участь Українська національна комісія з питань правопису.
Теги: Донбасс, суд, украинский язык
- Луценко обвиняют в клевете регионал и глава Секретариата президента
- Суд над "торнадовцами": всплывают имена высоких чинов, которые вели переговоры с сепаратистами
- Донецкая милиция будет свое достинство защищать в суде
- Донецкий адвокат хочет лишить Стуса, Ивасюка и Китастого званий
- Янукович: Степень вины участников подписания газовых соглашений определит суд
- Донецкий юрист требует признать решения "выездной" Рады незаконными
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- Бойцы ООС попали под обстрел на Донбассе: 7 раненых10:00
- Боевики на передовой создают кулак из тяжелой военной техники08:03
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком07:20
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками22:33
- «Л-ДНР» не могут самостоятельно зарабатывать средства на свое существование, – эксперт22:02
- «Все идет по плану»: в ОРДО сделали заявление об электронной очереди на получение паспортов РФ21:46
- Через «Успенку» проходят тентованные грузовики в РФ и в обратном направлении19:54
- «Я был свидетелем»: член НВФ рассказал об обстрелах Донецка по приказу из РФ19:23
- Столичний Окружний адмінсуд почав розгляд позову щодо скасування нового правопису18:30
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Зеленский взялся за Крым, подписан судьбоносный указ: первые подробности17:50
- На Донбассе состоялся первый этап отвода украинских подразделений: первые подробности17:36
- В зоне ООС побывала делегация из Швеции во главе с Полом Джонсоном17:14
- У Гройсмана решили ограничить стоимость отопления17:00
- В Кабмине назвал имена кандидатов в губернаторы Донецкой и Луганской области16:45
- «Сильні зливи, град та шквали»: синоптик уточнила прогноз погоди на четвер, 27 червня16:30
- Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»16:17
- Политик: «Минимальная пенсия в Украине должна быть не ниже 7 тысяч гривен»14:58
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина
- В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК