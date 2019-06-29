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В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
В Раде подготовили Законопроект №10236 от 17.04.2019 «О внесении дополнения в статью 286 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения», пишет Политека
Предлагается установить, что, если водитель попал в ДТП по причине создания ему аварийной ситуации другим участником движения, или несоответствия нормам дорог, то он освобождается от ответственности.
Речь идет о старой доброй практике: водитель не застрахован от виновности в ДТП, даже если не нарушал ПДД. Машина угодила в яму – вина водителя. Но обычно ямы становятся предлогом только сломанной подвески. А вот если дорогу в неположенном месте переходит пешеход, то это совсем другая история. Если случается дорожно-транспортное происшествие, то первый, кто ехал без нарушений, попадет под ответственность.
Правда, вину должна определить автотехническая экспертиза. И это может привести к тому, что водителя обвинят в том, что он не делал. Дело в принципе: если окажется, что «мог избежать», то на водителя, который ехал без нарушений, который был в своём праве, перекладывается часть вины. А если аварийную ситуацию создал пешеход (к ним у нас почему-то удивительно снисходительны), то вся вина нередко перекладывается снова на водителя.
Подобные ситуации не являются чем-то хорошим.
Первое, это глобальная несправедливость и конкретные сломанные судьбы.
Второе, что не менее важно, это крайне отрицательно влияет на безопасность движения в целом. Потому что появилась целая категория водителей, считающие, что они могут вытворять на дорогое все что угодно.
Теги: Донбасс, закон, водитель, изменение
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