Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона

09.06.2019 19:13

Министерство здравоохранения задумало ввести более жесткие правила для медицинского осмотра украинцев, которые желают сесть за руль. Ведомство представило документ на официальном сайте, пишет Политека.

Согласно законопроекту, практически всем людям с серьезными заболеваниями запретят ездить на машинах. В запретный список попали такие недуги, как сколиоз, геморрой или гипертония. Сложно найти абсолютно здорового человека. Поэтому новые требования могут испортить жизнь миллионам украинцев. Среди других медицинских противопоказаний упоминаются: плохой слух, грыжа, шрамы, воспаление слезного мешка, проблемы с сердцем и сосудами, давление, эндокринные нарушения, доброкачественные опухоли.

А если водитель страдает от глаукомы или болезней сердечно-сосудистой системы – медицинский осмотр потребуют проходить каждый год. Кроме того, граждан Украины, которые уже получили водительские права, обяжут проходить повторный медицинский осмотр каждые десять лет или заменять удостоверение.

Представители Минздрава уверяют, в некоторых из случаев вопрос о выдаче водительских прав при определенных состояниях будет решаться «в индивидуальном порядке». Вероятно, чиновники допускают возможность персональных исключений. На данный момент в Украине уже имеется приказ, который запрещает садиться за руль при определенных проблемах со здоровьем, однако он не содержит полного перечня патологий.

А с 2022 года правительство возобновляет обязательный техосмотр автомобилей для украинцев. Такие меры принимаются в связи с Директивой Евросоюза. В 2011 году в Украине отменили обязательный техосмотр личных машин, но через 3 года процедуру снова заставят проходить всех без исключения.

Согласно документу, первый техосмотр личного автомобиля с 2022-го будет необходимо провести спустя четыре года после первой регистрации, а после этого проходить каждые два года. Такси и коммерческий транспорт придется осматривать ежегодно с момента первой регистрации. Следить за своевременным прохождением осмотра будут полицейские. А вот проводить их смогут коммерческие станции.