Верховная Рада порадовала «евробляхеров» новым законом: чего ждать водителям

12.09.2019 12:27

Верховная Рада Украины приняла решение о продлении льготного периода для "евроблях", во время которого владельцам таких авто не будут применять штрафные санкции за нарушение таможенного режима пребывания таких машин в Украине.

За соответствующий закон проголосовали 284 депутата, пишет Знай.

Таким образом, штрафы с владельцев "евроблях" не будут взимать до 20 ноября 2019 года.

Авторы законопроекта отмечают, что данная отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев «евроблях» от штрафов.

Отметим, что предыдущий период освобождения от штрафов продолжался до 22 августа. Тогда вступили в силу следующие штрафные санкции:

В случае превышения срока доставки транспортных средств до границы от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 8500 гривен ($325).

Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн ($6510) или автомобиль может быть конфискован.

Аналогичные размеры штрафов установлены и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу «евробляхи» во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн ($1302).

Как сообщалось ранее, с начала действия новых штрафных санкций для владельцев автомобилей на европейской регистрации было составлено почти 250 протоколов за нарушения перемещения нерастаможенного транспорта.