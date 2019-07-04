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МИД дал ответ Совету Европы по наблюдателям на выборах

04.07.2019 13:47
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МИД дал ответ Совету Европы по наблюдателям на выборах

ВРУ не обязана приглашать представителей ПАСЕ для наблюдения за выборами в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«В предыдущие годы между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать. На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, Парламентская ассамблея Совета Европы пользовалась авторитетом, руководство ВРУ инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине», — сказала она.

По словам Зеленко, Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. На сегодня в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа.

«Есть ли оно во ВРУ или ЦИК, нам неизвестно» — сказала она.

При этом спикер МИД отметила, что Украина не нарушила ни один из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, МИД, Совет Европы, Верховная Рада
 
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