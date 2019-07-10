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"Реально разорвало": Винник признался, что с ним случилось в Праге

10.07.2019 08:48
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"Реально разорвало": Винник признался, что с ним случилось в Праге

Певец Олег Винник поделился свежими новостями своей творческой жизни и откровенно ответил на вопросы о женщинах. Делясь впечатлениями о своих концертных турах, музыкант отметил:

Свой первый европейский тур мы начали с Вильнюса, проехали по Германии и закончили в Праге, – рассказал в интервью журналу «Натали» Олег Винник. – Тур был небольшой – семь концертов, но все прошло успешно и продуктивно. Хотя и непросто, потому что приходилось давать по три концерта подряд. И каждый день – переезды по 500-600 километров. В Германии приходили не только украинцы. Большой процент составляла немецкая публика. Однако триумфом и завершающей жирной точкой стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально «разорвало». Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было насколько круто, а я был действительно счастлив! Так что Европу проехали, все очень довольны, и организаторы уже готовятся к следующему туру. В Украине в рамках стадионного тура отыграли 13 потрясающих концертов. В августе продолжим, первым делом выступим на Арене Львов.

Кроме того, Винник посоветовал, что нужно женщине, чтобы ему понравиться.

Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает, – подчеркнул Олег.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Прага, Олег Винник
 
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