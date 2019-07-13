Война на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор путинским боевикам

13.07.2019 11:02

В течение вчерашнего дня, 12 июля, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские террористы 24 раза нарушили договоренности о прекращении огня, передает replyua.net. В следствие этого один из военнослужащих был ранен, еще один получил боевую травму. Ответ защитников территориальной целостности нашей страны себя ждать не заставил, одного оккупанта они уничтожили, еще один получил ранение. Враг стрелял по украинским военным из гранатометов разных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.



В зоне ответственности ОПГ «Восток» террористы 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки и окрестности Новомихайловки.



Тем временем, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военнослужащих обстреляли 9 раз: возле Зайцево, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, в районе населенного пункта Попасная, окрестности Золотого-4, вблизи Светлодарска.