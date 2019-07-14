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Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата
В Украине трудоустроить студентов на время летних каникул можно как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Луганской области.
Так, в соответствии со ст. 24 КЗоТ, прежде чем допускать работника к работе, необходимо сообщить в территориальные органы ГФС по месту учета плательщика о заключении срочного трудового договора. За выполненную работу по срочному трудовому договору студенту-работнику нужно начислить заработную плату, с которой необходимо удерживать:
- единый социальный взнос по ставке 22% (если студент является лицом с инвалидностью, то ставка – 8,41%). При этом, предприятие обязано соблюдать требования ч. 5 ст. 8 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI относительно уплаты ЕСВ с минимальной заработной платы, если место работы на предприятии является для студента основным;
- налог на доходы физических лиц по ставке 18%;
- военный сбор по ставке 1,5%.
Относительно доплаты заработной платы до минимального уровня заработной платы отмечается, что такое требование установлено только для физических лиц, работающих по трудовым договорам. «Таким образом, если с практикантом заключен срочный трудовой договор и размер заработной платы составляет менее минимальной заработной платы, то необходимо осуществить доплату до ее уровня», – говорится в сообщении.
Если студент-работник не получает стипендию, то, работая и получая заработную плату, сумма которой не превышает в 2019 году 2 690 грн, он имеет право на налоговую социальную льготу в размере 1 440,75 грн. Для этого необходимо предоставить в бухгалтерию предприятия заявление о применении налоговой социальной льготы к его зарплате и соответствующие документы.
Студенту, принятому на работу по трудовому договору, выплачивается заработная плата, а по гражданско-правовому договору – вознаграждение.
В ГФС обращают внимание, что следует четко различать трудовой договор и гражданско-правовой. Так, Кодексом законов о труде определено, что трудовой договор есть соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Наряду с этим, гражданско-правовой сделкой может считаться любой договор, заключенный в соответствии с Гражданским кодексом.
Теги: Донбасс, студент, зарплата
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