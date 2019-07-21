- В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду17:00
- "Дождитесь медиков и спасателей". Супрун советует не вытаскивать из машины попавших в ДТП людей, жизни которых ничто не угрожает 16:40
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- Развод в Украине - способ обмануть и получить субсидии12:00
В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду
В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.
На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8.00 по местному времени и продолжалось 30 минут.
Полярники голосовали только по общенациональными спискам партий; спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.
Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции.
Полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей".
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Антарктида
- Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду
- Освободить пленных и вернуть контроль над границей - в Раде зарегистрирован законопроект по выборам на Донбассе
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение
- Политолог: все идет к тому, что мы получим первый в истории практически безопозиционный парламент
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- В Кремле ждут «внятный сигнал» от Зеленского
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду17:00
- "Дождитесь медиков и спасателей". Супрун советует не вытаскивать из машины попавших в ДТП людей, жизни которых ничто не угрожает 16:40
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление15:20
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе