В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик

21.07.2019 19:41

Как одеваться?

Со вторника, 23 июля, в Украине снова вернется похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - отметила она.

До этого Украину накроют кратковременные дожди, правда не по всей территории.

"21 июля температура воздуха в Украине повысится. В южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 + 32 градуса. На западе и севере предполагается + 24 + 29, местами до +30 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области", - говорит Диденко.

Источник : https://from-ua.



