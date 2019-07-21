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В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик
21.07.2019 19:41
Как одеваться?
Со вторника, 23 июля, в Украине снова вернется похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
"Во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - отметила она.
До этого Украину накроют кратковременные дожди, правда не по всей территории.
"21 июля температура воздуха в Украине повысится. В южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 + 32 градуса. На западе и севере предполагается + 24 + 29, местами до +30 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу дотянет в отдельные районы Винницкой и Одесской области", - говорит Диденко.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, похолодание
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