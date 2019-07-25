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ЦВК порахувала 100% протоколів

25.07.2019 19:19
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ЦВК порахувала 100% протоколів

Центральна виборча комісія вже порахувала 100% протоколів і протягом 15 днів оголосить остаточні результати виборів.
Проте вже зараз зрозуміло, що у Раді 9-го скликання не буде багатьох депутатів-старожилів і одіозних політиків. Які партії та депутати минулого скликання не потрапляють до нового парламенту, дивіться у нашій інфографіці.

Источник naglyad.org.



Теги: Донбасс, выборы, ЦИК, депутаты
 
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