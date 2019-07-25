ЦВК порахувала 100% протоколів

25.07.2019 19:19

Центральна виборча комісія вже порахувала 100% протоколів і протягом 15 днів оголосить остаточні результати виборів.

Проте вже зараз зрозуміло, що у Раді 9-го скликання не буде багатьох депутатів-старожилів і одіозних політиків. Які партії та депутати минулого скликання не потрапляють до нового парламенту, дивіться у нашій інфографіці.

Источник naglyad.org.