Россиянин, воевавший за "Азов", угрожает Порошенко и его семье

26.07.2019 18:24

Бывший боец полка "Азов" Никита Макеев записал видеообращение, которым объяснил свое нападение на автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля. Макеев выступил с угрозами в адрес Порошенко и его семьи, передает "Диалог.UA".

В четверг, 25 июля, в Киеве 4 мужчины напали на автомобиль с Порошенко у здания Госбюро расследований. Завязалась короткая драка с охраной, после которой провокаторы скрылись. Один из нападавших был опознан как экс-боец "Азова", ветеран АТО Макеев, которому несколько недель назад президент Зеленский дал гражданство Украины. Макеев подтвердил свое участие в нападении. Он объяснил свой поступок личной неприязнью к Порошенко за то, что 5 лет президентства не давал ему паспорт гражданина Украины. Он также выступил с весьма серьезными угрозами, хотя в итоге и заверил, что не планирует покушение. Приводим полное обращение Макеева: "Меня зовут Никита. Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году я приехал воевать за независимость Украины, поставив на это все, что у меня было: собственность, здоровье и семью. Сегодня, купив в темпе 4 бронежилета, 3 мы с товарищами прострелили на полигоне просто и легко. Я хотел бы один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или своего сына, который воевал в Краматорске якобы и испытал его. Но, так как его вооруженные титушки меня не пустили, угрожая оружием, мне ничего не оставалось делать, как совершить то, что я сегодня совершил. Это моя личная позиция. Запрыгнув на капот автомобиля и показав то, что я показал Петру Алексеевичу, я хотел отомстить ему за все те 5 лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента и ставленников в ГМСУ (миграционная служба - ред.) совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по 9 кругам бюрократического ада. Мой позывной "Одиссей", Петр Алексеевич. Запомните его. Сегодня вам удалось уйти от меня и моих товарищей. Но долго вы этого делать не сможете. Встреча с моими побратимами, как и с правосудием, ждет вас впереди. Ваши го***СМИ и блогеры сейчас говорят, что это покушение на Вас. Много чести, Петр Алексеевич. Я не для того рисковал жизнью на Донбассе, чтобы внутри мирного города Киева совершать подобное. Я считаю, что на Вас нельзя совершать покушение, на Вашу жизнь, здоровье или что-либо. Я считаю, что Вас, Ваших подельников и семью нужно судить, конфисковать все Ваше имущество. Это был мой демарш. И я хочу Вам сказать, что сейчас мир разрывает мой телефон и это видео - ответ всем СМИ".