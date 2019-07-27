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Что будет с пенсиями в Украине: у Зеленского сделали тревожное заявление
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков озвучил позиции политсилы относительно пенсий, образования и продажи земли в Украине
Соответствующую информацию политик озвучил в эфире ток-шоу «Право на владу», передает from-ua.
По словам соратника президента Владимира Зеленского, система будет работать исключительно в рамках закона и никого не будут покрывать, если он «надумает залезть в бюджет»
Помимо этого Дмитрий Разумков в эфире ответил на вопрос о позиции партии, которая будет формировать коалицию Верховной Рады 9 созыва и новое правительство Украины самостоятельно, по острейшим вопросам украинской экономики.
Что касается продажи земли, то соратник главы государства ответил следующее: «Сколько земли в государственной собственности? 30%, говорят. Но 30% от чего? Это сложный процесс. Надо брать всех, кто причастен к сфере владения землей и торговли землей, садиться и обсуждать, каким должно быть законодательство по поводу земли»
Лидер политсилы «Слуга народа» также заметил, что не выносил бы вопрос о продлении моратория на продажу земли на всеукраинский референдум.
Относительно пенсионной реформы Дмитрий Разумков заявил, что система должна быть накопительной.
«Но выйти полностью из солидарной системы Украина сейчас не сможет. Зато правильным было бы реформирование пенсионной системы с введения страховой пенсии и страховой медицины. В любом случае, по состоянию на сегодня социальная сфера и пенсионная система без помощи государства выжить не смогут», — объяснил он.
Также соратник президента рассказал, что образовательная реформа в Украине длится очень медленно. Поэтому ее нужно в ближайшее время пересмотреть, а темпы, по возможности, ускорить.
«Если мы такими темпами будем идти дальше, то эта страна за 17-18 лет просто не выживет – здесь никого не останется. К тому же, реформа должна быть всеобъемлющей», — подытожил лидер партии «Слуга народа» в эфире телеканала.
Теги: Украина, Донбасс, изменение, пенсии
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