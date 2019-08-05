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В «Слуге народа» вспыхнул серьезный конфликт: «Это недопустимо!»
Государственные средства для партии «Слуга народа» будут потрачены на обучение депутатов
Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического диалога, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.
По ее словам, учебные мероприятия для депутатов не только повышают квалификационный уровень народных избранников, но и налаживают коммуникацию в партии. Недавнее обучения в школе «Зе! Депутата» уже сплотило и дало возможность оценить коллег.
«Огромные средства, почти 200 миллионов, мы будем направлять, собственно, на обучение, тренинги, укрепления, тимбилдинг. На все, что нужно для того, чтоб коллектив был и органическим, и эффективным», — говорит Верещук.
Однако, в команде «Слуги народа» уже назрели серьезные конфликты, признает кандидат. Особенно возмутительным представляется высказывания ЗЕ!мажоритарщика Александра Дубинского относительно претендентов на должность главы фракции.
«Господин Дубинский там говорит о рамках. А он себя может поставить в рамки? Хотя бы публично, чтобы мы сегодня с вами не обсуждали моих коллег. Это недопустимо, господин Дубинский должен понимать, что он является членом коллектива. Если у него другие видения, он должен объяснить их людям, которые стоят рядом с ним, потому что ответственность — коллективная», — отмечает Верещук.
Напомним, недавно мажоритарщик от партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что на должность главы фракции рассматривают три человека. По его словам, на должность главы фракции претендуют представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, глава избирательного штаба партии Александр Корниенко и четвертый номер списка «Слуги народа» Давид Арахамия.
«Стефанчук — это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов… Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко», — отметил Дубинский.
При этом Дубинский удивился, что среди претендентов есть Арахамия. «Что касается Арахамии, то х*й его знает, откуда он там взялся. Это то же самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции», — считает журналист.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, конфликт, обучение, нардепы, Слуга народа
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