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Портников: Компромиссы по Донбассу могут стать ловушкой для Украины
Достижение компромисса Москвы и Вашингтона относительно международного контроля над оккупированными территориями Донбасса может оказаться ловушкой для Украины. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам «Апострофа» озвучил украинский журналист Виталий Портников.
«Суть главного вопроса в том, удастся ли им достичь компромисса и каким он будет? Будет ли он за счет Украины или в Соединенных Штатах его не захотят достигать за счет Украины? До какой степени там будут приняты во внимание наши интересы, не окажется ли этот компромисс серьезной ловушкой непосредственно для Украины?
Дело в том, что если даже представить, что будет обеспечен полный международный контроль на территории Донбасса без восстановления там украинского контроля, с уходом россиян, однако при сохранении электоральных прав проживающего там населения, которое в то же самое время не будут интегрированной частью украинского государственного механизма, это может завершиться победой пророссийских сил на выборах в Украине уже в 2019 году. Мы получим пророссийского президента и пророссийский парламент», - считает Портников.
Вместе с тем, эксперт не исключает, что РФ может пойти на подобный компромисс уже в 2018 году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, конфликт, ловушка
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