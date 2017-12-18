Портников: Компромиссы по Донбассу могут стать ловушкой для Украины

18.12.2017 19:05

Достижение компромисса Москвы и Вашингтона относительно международного контроля над оккупированными территориями Донбасса может оказаться ловушкой для Украины. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам «Апострофа» озвучил украинский журналист Виталий Портников.

«Суть главного вопроса в том, удастся ли им достичь компромисса и каким он будет? Будет ли он за счет Украины или в Соединенных Штатах его не захотят достигать за счет Украины? До какой степени там будут приняты во внимание наши интересы, не окажется ли этот компромисс серьезной ловушкой непосредственно для Украины?

Дело в том, что если даже представить, что будет обеспечен полный международный контроль на территории Донбасса без восстановления там украинского контроля, с уходом россиян, однако при сохранении электоральных прав проживающего там населения, которое в то же самое время не будут интегрированной частью украинского государственного механизма, это может завершиться победой пророссийских сил на выборах в Украине уже в 2019 году. Мы получим пророссийского президента и пророссийский парламент», - считает Портников.

Вместе с тем, эксперт не исключает, что РФ может пойти на подобный компромисс уже в 2018 году.

Источник: https://from-ua.com