Скандал: Коломойский предложил пропагандисту Соловьеву работу на «1+1»

06.08.2019 18:10

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на канале «1+1», пишет Политека.

По словам Коломойского, Соловьев всерьез рассматривал это предложение. Через кузена ведущего Александра Шапиро (он знаком с Коломойским) они якобы обсуждали финансовую сторону вопроса и готовились подписать контракт.

Коломойский якобы высоко оценил Соловьева и назвал его «номером один» в вопросах пропаганды.

Олигарх заметил, что это происходило в 2011-2012 годах, когда телеведущий переехал в Израиль, так как у него были «неприятности» в России. Позднее журналиста «простили», и он сумел вернуться обратно, сказал Коломойский.

При этом сам Соловьев заявил, что лично не встречался ни с кем по этому вопросу. Опроверг он и данные о том, что знаком с Шапиро и имел некие проблемы в России в 2010-2011 годах. По его словам, около десяти лет назад с этим вопросом к его матери обращался некий Анатолий Подобрянский из Днепропетровска. Кто это такой, ведущий не уточнил.