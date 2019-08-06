Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Скандал: Коломойский предложил пропагандисту Соловьеву работу на «1+1»

06.08.2019 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандал: Коломойский предложил пропагандисту Соловьеву работу на «1+1»

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на канале «1+1», пишет Политека.
По словам Коломойского, Соловьев всерьез рассматривал это предложение. Через кузена ведущего Александра Шапиро (он знаком с Коломойским) они якобы обсуждали финансовую сторону вопроса и готовились подписать контракт.
Коломойский якобы высоко оценил Соловьева и назвал его «номером один» в вопросах пропаганды.
Олигарх заметил, что это происходило в 2011-2012 годах, когда телеведущий переехал в Израиль, так как у него были «неприятности» в России. Позднее журналиста «простили», и он сумел вернуться обратно, сказал Коломойский.
При этом сам Соловьев заявил, что лично не встречался ни с кем по этому вопросу. Опроверг он и данные о том, что знаком с Шапиро и имел некие проблемы в России в 2010-2011 годах. По его словам, около десяти лет назад с этим вопросом к его матери обращался некий Анатолий Подобрянский из Днепропетровска. Кто это такой, ведущий не уточнил.



Теги: Донбасс, работа, 1+1, Коломойский, Владимир Соловьев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх