Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему

13.08.2019 13:59

Причина поведения Венедиктова в Украине и его заявлений (за которые уже, если бы это заявил обычный рядовой украинец или украинский журналист, то его бы уже везде клеймили, а СБУ по стопам уже возбуждало бы дело) — заключается в том, как просто он заходит в американское посольство. Он без проблем по звонку из Москвы заходит туда и знакомится с новыми дипломатами, как будто бы он их инспектирует.

У него есть на самом деле выходы не только в Кремль, но и в Вашингтон, поэтому он может вести себя как угодно. Если какому-нибудь из наших дураков понадобится на него всерьез наехать — он получит такую оборотку, что вынужден будет сидеть тихо еще очень долго. Думаю, что все это поняли и очень тихо отреагировали на заявления Венедиктова, которые идут вразрез с точкой зрения официальной пропаганды.

Что касается сути его заявлений и якобы открытия филиала «Эхо Москвы» в Украине — не думаю, что такой нужен. Из того, что слышно, Венедиктов собирается подобрать плохо лежащего Сакена Аймурзаева. Почему? Потому что он если не уволен, то находится в периоде постоянного увольнения — жизнь у него такая. И насколько мне известно, он активно искал себе работу, находясь в Чехии. С какого перепугу у нас постоянно появляются всякие Муджабаевы, СакеныАймурзаевы, которые лучше знают, как украинцам жить, которые постоянно делают какие-то выпады в адрес украинцев, которые, по их мнению, живут неправильно? Я против этого.

У нас как-то сложилось непонимание с Венедиктовым — я четырежды обижал его журналиста Ганапольского, который является в Украине абсолютно мерзким пропагандистом. Но тем не менее, Венедиктов его защищает, потому что тот на «Эхо Москвы» у них считается журналистом. Вот если и у нас будут «вещать» такие люди, то я — против.

Я обычно за любые СМИ, причем однозначно, что такого рода СМИ, несмотря на нелюбовь к ним определенной части населения, они больше следуют украинским стандартам, чем украинские. Тот же «Детектор медиа», который должен следить за украинскими журналистскими стандартами — на самом деле настоящая пропагандистская помойка. Поэтому я всегда «за» всегда в таких случаях, но я прекрасно знаю, кого туда могут назначить, а это значит, что могут пересрать хорошую идею.

У нас в Украине и так уже много каналов контрпропаганды. Они постоянно рассказывают о Путине, о России, о том, как там плохо. Да мне до лампочки, как там в России плохо, мне все равно. Поэтому пусть это делают в Эстонии и оттуда пропагандируют. Зачем это делать в Украине? У Украины хватает своих вопросов, своих проблем. Когда нашим проблемам никто особо внимания не уделяет, а зато созданы целые каналы для борьбы с Путиным — да ну на фиг!

Анатолий Шарий.