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Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського

13.08.2019 17:37
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Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського

Президент Росії Володимир Путін позитивно ставиться до лідера України Володимира Зеленського, але головне – "не розмови, а реалізація досягнутих домовленостей".
Так прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков прокоментував останню телефонну розмову Путіна і Зеленського, передає OBOZREVATEL,
"Саме собою спілкування двох глав держав, безумовно, це факт, який можна оцінити тільки позитивно. Бо президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", – сказав Пєсков.
Він також назвав Путіна "дуже прагматичним співрозмовником": "Для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".



Теги: Донбасс, Путин, договор, Зеленский
 
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