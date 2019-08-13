Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського

13.08.2019 17:37

Президент Росії Володимир Путін позитивно ставиться до лідера України Володимира Зеленського, але головне – "не розмови, а реалізація досягнутих домовленостей".

Так прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков прокоментував останню телефонну розмову Путіна і Зеленського, передає OBOZREVATEL,

"Саме собою спілкування двох глав держав, безумовно, це факт, який можна оцінити тільки позитивно. Бо президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", – сказав Пєсков.

Він також назвав Путіна "дуже прагматичним співрозмовником": "Для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".