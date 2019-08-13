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Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам

13.08.2019 13:34
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Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам

Президент Украина Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам РФ. Об этом сообщается в указе главы государства, пишет ДонПресс.
В тексте документа речь идет об упрощении получения украинского гражданства «иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений».
Согласно тексту документа для получения гражданства Украины необходимо:
«Декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и которая подверглась преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, изданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке) — для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности «.
Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, подвергшихся политическим преследованиям и иностранцами и лицами без гражданства, которых проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.



Теги: Украина, Донбасс, россияне, гражданство, Зеленский
 
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