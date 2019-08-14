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Жара и грозы: синоптики шокировали жителей некоторых регионов Украины

14.08.2019 11:30
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Жара и грозы: синоптики шокировали жителей некоторых регионов Украины

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 14 августа, в Украине практически без осадков, по всей стране будет жарко.

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях практически без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +32°. В центре без осадков, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Дождь на медовый спас - пожаров не будет. Отцветают розы, падают холодные росы.



Теги: Украина, Донбасс, погода, гроза, жара
 
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