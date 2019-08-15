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Юрий Грымчак задержан, в доме проводится тщательный обыск – супруга заместителя главы МинВОТ

15.08.2019 07:16
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Жена заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака Юлия Грымчак заявила, что ее супруг был задержан. Как информирует replyua.net, более детально об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Так, она написала: «Сейчас проходит задержание моего супруга. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задерживают Гримчака Юрия Николаевича. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи». 

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Украины пока никак не прокомментировали эту информацию. Насколько известно, Юрий Грымчак является украинским политиком, он был депутатом Верховной Рады Украины шестого созыва от блока «Наша Украина – Народжная самооборона». В настоящее время он занимает должность заместителя главы Министерствапо вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.



Теги: Донбасс, арест, прокуратура, обыск
 
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