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У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»
В партии президента Владимира Зеленского намерены бороться с бедностью оригинальным способом – за счет внедрения необлагаемого минимума дохода домохозяйств
Об этом рассказала будущий нардеп от партии «Слуга народа», кандидат на должность главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Галина Третьякова, пишут «Вести».
«Главная цель — вернуть деньги в домохозяйства и тем самым отказаться от существующей модели. Предоставляя социальные льготы в том виде, в котором есть сейчас, мы провоцируем разделение домохозяйств. Люди идут на фиктивные разводы и неофициальное трудоустройство ради субсидий. Нам нужно это изменить. Это можно сделать путем внедрения необлагаемого налогом минимума на доходы домохозяйств. То есть чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимался с домохозяйства, а не с каждого его члена», — рассказала Третьякова.
При этом она отметила, что взымать налог собираются не со всех.
«Плюс установить минимальный необлагаемый барьер. Например, доход семьи с детьми составляет 20 тыс. грн в месяц, и они получают субсидию от государства. Но если ввести необлагаемый налогом доход в сумме 8 тыс. грн, то мы вернули бы семье 19,5% налогов и взносов, которых хватило бы на оплату коммуналки. И им не нужно было бегать за субсидиями», — уточнила представитель «Слуги народа».
Другими словами, суть идеи заключается в том, чтобы оставлять налог в семье, а не прокручивать его через бюджет, возвращая людям в виде субсидии. Так, например, по словам Третьяковой, подобная модель уже работает в Китае.
«До 1 января 2019 года необлагаемый минимум составлял $300 при средней зарплате в $600. Сейчас у них $660 — средняя зарплата. В этом году они установили необлагаемый минимум в размере $750. И посмотрите, как мощно Китай преодолевает бедность последние три года: они десятки миллионов людей вывели из зоны бедности», — отметила Третьякова.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, доход, плата, Слуга народа, Зеленский
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